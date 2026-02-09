解説動画の定番「ゆっくり」がねんどろいどもあ化　霊夢＆魔理沙セットで発売へ

グッドスマイルカンパニーは2月9日、「ねんどろいどもあ ゆっくりしていってね！！！」の予約受付を開始しました。価格は3960円（税込）です。

「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」を2体セットで立体化した商品となります。

東方Projectの主要キャラクターである博麗霊夢と霧雨魔理沙を元にした、二次創作アスキーアートの「ゆっくり霊夢」「ゆっくり魔理沙」。その後複雑な進化を遂げ、いまでは動画投稿サイトなどで幅広い世代に親しまれています。

それが今回のねんどろいどもあ化では、全高約50ミリの手のひらサイズとして登場。自宅のPCモニターやテレビの左右に置くだけで解説動画風の雰囲気を“リアル”に楽しめます。

付属品として「ゆっくりしていってね！！！」のフキダシパネルと、保持用アーム付き台座が同梱されます。表情パーツはそれぞれ1種類のみで、既存のねんどろいど製品との互換性も一部対応するそうです。

予約期間は4月1日までで、発送は2026年6月を予定。取り扱いはグッドスマイルカンパニー公式ショップのほか、パートナーショップなど取扱店舗で行われます。

