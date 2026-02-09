「了解しました」はダメなの？「承知しました、だろ？言い直せ！」上司の一言にまさかの反撃!!「笑った」「スカッとした」とSNSで反響【作者に聞く】
「オレは帰るから残りの仕事はお前がやっとけ」と命令口調の上司に「了解しました」と返事をした部下。「目上の人には『承知しました』だろうが！言い直せ」と上司が迫ったコハラモトシ(@kohara_motoshi)さんの「パワハラをポジティブに受けとるヤツ」を紹介しよう。部下のポジティブ過ぎるメンタルや解釈に「スカッとする！」「このくらいの強いメンタルが欲しい」など、前向きになれる漫画として人気が集まる。
パワハラという重たいテーマを、思いきり笑いに変えてしまう漫画が話題だ。漫画家・コハラさんの描く、本作「パワハラをポジティブに受けとるヤツ」は、暴言を吐く上司と、どんな言葉も前向きに受け止めてしまう社員の掛け合いが軸になっている。怒鳴られても心が折れるどころか、解釈の仕方ひとつで上司を圧倒してしまう姿に、思わず吹き出してしまう。
SNSには「ポジティブとかゆうレベルじゃねぇ」「これぐらいのポジティブ思考が欲しい」といった声が並び、予想外すぎる思考回路のオチにハマる人が続出している。動物やマスコットを描くことが多いコハラさんにとって、本作は少し異色だが、「ギャグとして思いついたままに描いた“一発ネタ”(出オチ)です」と振り返る。
制作の背景には、コハラさん自身の考え方がある。「日ごろから自分にとってプラスになるように捉えたり、前向きに考えたりと意識しています。物事は捉え方次第でよくも悪くもなります」と語る。言葉は受け取り方次第で、気持ちを軽くも重くもするのだという。
「批判や反論などの“意見”であれば、今後のためにもしっかり受け取るのですが…、暴言や悪口などの“誹謗中傷”は真面目に受け取る必要がない」。そんな思いを、コハラさんはギャグとして表現したと最後に語ってくれた。
嫌味な上司に心が疲れたとき、肩の力を抜いて笑わせてくれる本作を是非読んで欲しい。
取材協力：コハラモトシ(@kohara_motoshi)
