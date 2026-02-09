ACL2東地区の決勝トーナメントが11日から始まる。1次リーグを全勝突破したG大阪は浦項（韓国）と1回戦で対戦。多くの日本人がアジアで躍動する中、元日本代表FWの李忠成氏（40）はタンピネス・ローバーズ（シンガポール）の副社長兼任スポーツダイレクター（SD）として参戦している。11日の初戦コンアン・ハノイ戦（ベトナム）を前に、スポニチ本紙のインタビューに応じた。

■副社長兼任SDだけに留まらない役職

選手リクルートに留まらず、李忠成氏は従来のSD像とは一線を画す。戦術の落とし込み、そして選手のパーソナルコーチング。多岐に渡る役割も担っている。「スキル・アップ・コーチとメンターの家庭教師もしています。練習試合も含めてフィードバックして“オフ・ザ・ボール、オン・ザ・ボールの時に何を思っていたか”とか“どういう準備をしていたか”“この時はこの体の向きでボールを扱わなきゃいけない”などを教えています。それぐらい必死にやんないとバジェット（予算）がない東南アジアのチームは上にいけない。経費は最小限というのは経営では鉄則。僕、経費ゼロなんで（笑）」。冗談ぽく笑うが、経費削減のためだけではなく、成功体験が背景にある。

京都の練習に参加していたFW木村勇大（名古屋）を見た際「ポテンシャルがあって伸びる」と感じていた。だが木村はレギュラーを奪えず、J2金沢でも期待以上の成績は収められなかった。そんな中、24年1月に「練習試合の映像を送ってこい」と伝えた。それを見ながらZOOMなどでフィードバック。木村が同年J1で10得点を挙げたことは大きな手応えになった。

指導者外の立場から指導や戦術構築に携わることについて、賛否両論あるのは理解している。「槙野智章や増嶋竜也の同世代がS級ライセンスを取得して監督業をやっているのは凄く良いこと」とリスペクトもする。同時にEDO（関東1部）のオーナーを務め、S級ライセンス制度に異を唱える本田圭佑氏と同じ考えも併せ持つ。「圭佑とは別にライセンスがなくても…という話になる。彼もEDOで戦術の全てに携わっている。SDの立場で戦術を考え、チーム構築をしても良い」。