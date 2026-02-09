ACL2東地区の決勝トーナメントが11日から始まる。1次リーグを全勝突破したG大阪は浦項（韓国）と1回戦で対戦。多くの日本人がアジアで躍動する中、元日本代表FWの李忠成氏（40）はタンピネス・ローバーズ（シンガポール）の副社長兼任スポーツダイレクター（SD）として参戦している。11日の初戦コンアン・ハノイ戦（ベトナム）を前に、スポニチ本紙のインタビューに応じた。

■「東南アジアのシントトロイデン」構想

李忠成氏が掲げる理念は「東南アジアのシントトロイデン」構想だ。「自分たちをステップアップの場として使って欲しい。彼らが再び日本に帰る、もしくは東南アジアや欧州に行く。最終的には日本代表になってほしい。獲得の際にも“タンピネスを入り口にして世界に行ってくれ”と最初に言う。その舞台を提供するし、一緒に伴走もする」。違うのは獲得に動く際の選手状況だった。

「日本人選手のレベルは昔よりも高くなっている。同時にボトムも日本の場合は上がってきているけど、トップが上手いので試合に出られない。ポテンシャルがあるのに試合に出られない選手、埋もれていく選手がいるのはもったいないと思っていた」

この考えは自らの経験が基になっている。「僕はFC東京の1年目はベンチに1回も入れなかった。でも柏に移籍して、環境の変化や出会いなどの様々な要因がカチッとハマり、2年後に五輪代表になったり、日本代表になってプレミアリーグ（サウサンプトン）にも行けた。そういう選手は必ず他にもいると思う。彼らの未来をつなげていきたい」。そのため「試合機会の少ない選手」「ポテンシャルが高い」「年齢」の3本柱を作り、リクルーティング。ACL2の1次リーグで5試合4得点1アシストを挙げたMF東川続（23）は顕著な例だった。