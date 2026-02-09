大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第15節が7日（土）と8日（日）に行われた。

オールスターゲーム明け最初のリーグ戦。何と言っても注目は首位NECレッドロケッツ川崎と2位SAGA久光スプリングスの直接対決。どちらもフルセットの熱戦となった試合は、GAME1はNEC川崎、GAME2はSAGA久光が勝利し、首位攻防戦にふさわしい目が離せない戦いとなった。

その2チームを追う3位の大阪マーヴェラスは群馬グリーンウイングスとのアウェイゲームに臨むと、GAME1は相手を全く寄せ付けずストレートで勝利するも、GAME2は群馬の反撃にあいセットカウント1-3で敗戦。上位2チームとの差を詰めることはできなかった。

4位のヴィクトリーナ姫路は、デンソーエアリービーズ相手に、前節復帰したカミーラ・ミンガルディを中心にGAME1で3ポイント獲得したものの、GAME2は手痛い敗戦。1勝1敗で順位を一つ落とした。

その姫路に代わって4位に浮上したのは好調のPFUブルーキャッツ石川かほく。埼玉上尾メディックス相手にホームで3-1、3-0の2連勝で6ポイントを荒稼ぎした。

その2チームを追うのはクインシーズ刈谷。今季初対決となった岡山シーガルズ相手にこちらもホームでしっかりと2連勝を収め、勝ち星を増やしている。

8位の埼玉上尾、9位のデンソーとチャンピオンシップ進出圏内を争うＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズだが、チーム体制を変更し中道瞳ヘッドコーチ代行が率いる東レアローズ静岡に2連敗。GAME2はフルセットまで持ち込んだものの、直近の7試合で1勝6敗とスランプに苦しんでいる。

また、11位のAstemoリヴァーレ茨城は最下位アランマーレ山形に2戦連続ストレート勝ち。チャンピオンシップ進出圏争いに何とか食らいついている。

次戦の第14節は2月14日（土）と15日（日）に、姫路vs東レ滋賀、群馬vsKUROBE、PFUvs刈谷、A山形vs大阪MV、NEC川崎vsデンソー、岡山vsAstemo、SAGA久光vs埼玉上尾の7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第15節 GAME1結果



デンソーエアリービーズ 1-3 ヴィクトリーナ姫路

（21-25、34-32、20-25、22-25）



群馬グリーンウイングス 0-3 大阪マーヴェラス

（15-25、20-25、16-25）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-1 埼玉上尾メディックス

（23-25、25-20、25-23、25-18）



クインシーズ刈谷 3-0 岡山シーガルズ

（25-20、27-25、25-18）



Astemoリヴァーレ茨城 3-0 アランマーレ山形

（29-27、25-15、25-15）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 0-3 東レアローズ滋賀

（19-25、19-25、19-25）



SAGA久光スプリングス 2-3 NECレッドロケッツ川崎

（20-25、25-18、25-22、22-25、12-15）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第15節 GAME2結果



デンソーエアリービーズ 3-1 ヴィクトリーナ姫路

（25-18、25-20、23-25、25-22）



群馬グリーンウイングス 3-1 大阪マーヴェラス

（25-15、22-25、25-16、25-21）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-0 埼玉上尾メディックス

（25-19、25-18、25-20）



クインシーズ刈谷 3-1 岡山シーガルズ

（25-18、23-25、25-16、25-12）



Astemoリヴァーレ茨城 3-0 アランマーレ山形

（25-21、25-22、25-16）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 2-3 東レアローズ滋賀

（25-19、19-25、20-25、25-21、8-15）



SAGA久光スプリングス 3-2 NECレッドロケッツ川崎

（26-28、25-20、19-25、25-22、15-8）