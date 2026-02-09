女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の全撮影が今月7日に終了したと9日、制作の大阪放送局から発表された。郄石は昨年4月2日、京都ロケでクランクインしてから約10カ月の長丁場を無事完走。主人公・松野トキ役を演じ切り「毎日幸せでした」「この1年間（収録現場に）“行きたくない”とか“トキをやりたくない”とか思う日がありませんでした」と万感の思いを明かした。公開された写真は、笑顔とピースサインの郄石。今月16日から新章「熊本編」に入り、3月27日に本編最終回（第125話）を迎える。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

郄石は2892人が参加したオーディションを経て選出。ドラマ自体は昨年3月25日、大阪放送局内のスタジオでクランクインした。

最後に撮影したのは、トキ＆レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）夫妻の「愛にあふれるシーン」。郄石は同局を通じてコメントし「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そのことよりも『ばけばけ』が大好きで、大事な気持ちが大きいです。『ばけばけ』に携わってくださっている皆さんが凄く大切に思ってくれて、愛してくれていることが伝わる毎日は幸せでした」と感謝した。

「この1年間、“行きたくない”とか“トキをやりたくない”とか思う日がありませんでした。撮影に入る前は“どんなに大変でも良い、それを経験しに行く”というつもりだったのに、毎日凄く楽しかったです。お芝居って楽しいなと思ったし、また今回ご一緒した皆さんとお仕事したいと思えた時間だったので、私、もっと頑張ります！この先のお仕事で蓄えて蓄えて、次の機会にちょっとでも成長したと思ってもらえるように、頑張ります。本当に本当にありがとうございました！」。涙も見せたが、明るくあいさつ。「ばけばけ」らしい温かなムードに包まれた。

制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）は「トキとヘブン、2人の愛にあふれるシーンにカットがかかり、『ばけばけ』はすべての撮影を終えました。最後にカメラが回っている間、これまでの長い道のりや、愛おしい日々がもう終わってしまうのだという寂しさなど、様々な思いがこみ上げてきました。スタジオ全体もそんな空気に包まれ、中には涙するスタッフもいました。うらめしい、けど、すばらしい、幸せなクランクアップでした」と名キャッチコピーになぞらえて撮了を報告。

「郄石さんはこの1年間、本当にトキそのものを生きてきたと思いますし、それは放送を通して皆さんにも伝わっていると思います。いつも明るく、気遣いがあり、そして力強くみんなを引っ張ってくれた頼もしすぎる座長です。オーディションで郄石さんを選んだ決断は、間違いなく最高のものでした」と絶賛。「『ばけばけ』は残り2カ月弱、後半のクライマックスに向けて進んでいきます。トキ、ヘブン、錦織、そして松野家や松江・熊本のみんなの物語を、最後まで一緒に見守っていただけるとうれしいです」と呼び掛けた。