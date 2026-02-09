セブン‐イレブン・ジャパンは2月10日、「セブンカフェ スムージー」から「粒ザクッ!ベリーショコラスムージー」(400.68円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

「粒ザクッ!ベリーショコラスムージー」(税込400.68円)

同スムージーには明治のチョコレートブランド「THE Cacao PROFESSIONALS」のチョコレートを使用している。産地や品種の異なるカカオの個性を最大限に引き出したスペシャリティチョコレートで、芳醇なカカオの香りが広がる、奥行きのあるスムージーに仕上げた。

左:出来あがり前/右:出来あがり後

チョコレートといちごは、ザクっとした食感がほどよく残るようミキシングにもこだわっている。なめらかな口当たりのなかにザクっとした食感のアクセントが加わり、チョコレートの芳醇な香りといちごのフレッシュな酸味が重なる、デザート感のある味わいのスムージー。