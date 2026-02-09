【ファミマ】「濃厚チーズinファミチキ」「濃厚チーズinクリスピーチキン」がさらに濃厚になって復活
ファミリーマートは2月10日、「濃厚チーズinファミチキ」(258円)と「濃厚チーズinクリスピーチキン」(198円)を全国のファミリーマートで発売する。
「濃厚チーズinファミチキ」(258円)、「濃厚チーズinクリスピーチキン」(198円)
○人気フレーバーがさらに濃厚になって復活
「ファミチキ」は2025年12月に累計販売数25億食を突破し、同社全商品の中で売上数量No.1を誇る商品。2025年2月には濃厚チーズinファミチキを発売し、初週の販売数は同シリーズ歴代No.1の売上を記録するなど大きな反響を呼んだ。
今回、熟成チェダーチーズの割合を増やし、さらに"濃厚"を実感できる味わいへリニューアルした。ジュワッとジューシーなファミチキの旨みと、とろ〜り濃厚なチーズを味わえる。
「濃厚チーズinファミチキ」(258円)
さらに、カリッと衣の食感を楽しめる濃厚チーズinクリスピーチキンも同時発売する。昨年はクリームチーズソースを使用した「クリームチーズソースinクリスピーチキン」を展開していたが、今年はファミチキ同様、さらに濃厚な味わいを目指して開発された。3種のチーズを使用した濃厚かつとろ〜り食感とクリスピーな衣のカリッと食感のコントラストで、ファミチキとはまた違った魅力を引き出した。
「濃厚チーズinクリスピーチキン」(198円)
○ファミペイ払いで1個買うと、1個もらえる
期間中、アプリ「ファミペイ」で、新商品をいずれか1つファミペイ払いで購入すると、「クリスピーチキン(プレーン)」に使える無料引換クーポンがファミペイ内に配信される。
クーポン配信期間(買うと)は2月10日〜2月16日、利用期間(もらえる)は2月17日〜2月23日までとなる。
「ファミペイ」でファミペイ払いで1個買うと、1個もらえる
○100円引きクーポンが総計5万名に当たる
同社公式X(@famima_now)をフォローのうえ、対象の投稿に指定のハッシュタグをつけてリプライすると、抽選で総計5万名に、濃厚チーズinファミチキの100円引きクーポンが当たる。
キャンペーン期間は2月10日8:30〜2月16日23:59まで。
100円引きクーポンが総計5万名に当たる
