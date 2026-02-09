乃木坂46川崎桜、1stソロ写真集決定 舞台はフランス・⽔着撮影にも挑戦【コメント】
【モデルプレス＝2026/02/09】乃木坂46の5期生・川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が、1stソロ写真集（タイトル未定／新潮社）を4月14日に発売することが決定。あわせて、川崎の先行カットとコメントが公開された。
南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んでいる。着用する衣装にもこだわり抜き、出発前からスタイリストとも相談し、入念に打ち合わせを重ねて準備を進めた。さらに、私服姿での撮影カットも収録されている。
【写真】22歳乃木坂メンバー、ノースリーブ姿で儚げな表情
◆川崎桜、1stソロ写真集決定
多才なメンバーが揃う乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。“あざと可愛い”キャラクターで人気を集めてきた。初めてのソロ写真集の撮影地として彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。
写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容に。今まで見たことがなかった表情が多数収録されている1冊となっている。ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った写真集となった。
◆川崎桜、こだわり詰まった写真集への思い「映画みたいな写真集に」
写真集刊行にあたり、川崎は「2025年に旅行で初めてパリに行った時に、『もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい』と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです」と喜びをコメント。また、「ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました」と撮影を振り返った。
さらに「撮影に行く前にフランス映画を見ていて『こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい』とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います」と写真集に込めた思いを明かし、「私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです」と呼びかけた。（modelpress編集部）
◆川崎桜コメント全文
昔からフランスという国に憧れがありました。2025年に旅行で初めてパリに行った時に、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです。また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです。撮影に行く前にフランス映画を見ていて「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います。写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです。
◆写真集概要
タイトル：乃木坂46川崎桜 1st写真集「タイトル未定」
造本：A4判 オールカラー176ページ
発売日：2026年4月14日
特典：ポストカード6種類中1種封入／撮影：須江隆治
