【ハニーズ】で売れている！ 穿き心地バツグン♡「美脚見えジーンズ」

すっきり見える細身のパンツが欲しいけれど、窮屈なのは苦手……。ストレッチ性のあるスキニーパンツなら、穿き心地がよさそうです。今回は【ハニーズ】の公式サイトで「はき心地抜群のロングセラー」と紹介されている美脚見えジーンズをご紹介します。脚をスラッときれいに見せてくれそうなジーンズは、一度穿くと手放せなくなるかも。

楽ちん & きれい見えが狙えるスキニーパンツ

【ハニーズ】「デニムスキニー（股下60cm）」\2,480（税込）

すっきりとした細身のシルエットで、ボリューミーなトップスとの相性もよさそうです。ストレッチのきいた素材が使われているため、窮屈感が苦手な人もトライしやすそう。公式サイトには「美脚シルエット」とあり、穿くだけでスタイルアップも狙える優れもの。股下の長さは全部で6種類あるので、自分にぴったりのサイズを見つけて。

オーバーサイズトップスとも好相性

ゆるっとしたシルエットのセーターと合わせれば、メリハリのあるコーデに。腰まわりをカバーしたいなら、着丈長めのトップスと合わせるのがおすすめです。足元はスニーカーでカジュアルに仕上げたり、ロングブーツでクールに決めるのも◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M