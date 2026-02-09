スキー滑降、優勝の米国選手のメダルが“分解”

ミラノ・コルティナ五輪でメダルの“破損”が相次いでいる。8日に行われたアルペンスキー女子滑降で優勝したブリジー・ジョンソン（米国）は、仲間と喜んでいる間にリボンが外れ、金メダルを落としてしまった。これにファンから「なんで毎年」「新しいメダルをあげて」という声が上がっている。

スキー米国代表の公式インスタグラムは、ジョンソンが会見で壊れたメダルを取り出す様子を動画で公開した。右手にメダル本体、左手にリボンを持ち「メダルを着けたままジャンプしちゃダメよ」「私は興奮してジャンプしたら壊れたの」と言うと、隣にいた銀メダルのエマ・アイヒャー（ドイツ）も興味津々だ。

ジョンソンはさらに「メダル。リボン。そしてそれを繋いでいる金具。この金具はリボンの中にあってメダルとリボンを繋ぐはずのもの。そう。これが取れたのよ。誰かが修理してくれると思う。メチャクチャに壊れた訳じゃないから。ちょっと壊れただけ」と破損の状況を解説した。

この投稿には海外のファンから「メダルは興奮に耐えられる設計にしないと！」「なんで毎回こうなるんだろう？ すぐ壊れたり、変色したりするよね」「こういうメダルは壊れないように作られるべき」「＠オリンピック、新しいメダルをあげて！」と善処を求める声があがっている。2024年のパリ五輪でもメダルがすぐ変色するとして問題になっていた。



（THE ANSWER編集部）