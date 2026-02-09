2月22日の“ねこの日”に合わせて、ファミリーマートが毎年恒例の人気企画「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を、2月10日（火）から開催する。ねこをモチーフにしたデザートやパン、お菓子、日用品などオリジナル商品17種類が登場する。

4回目となる今年は、“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現した商品がラインアップ。「ハイチュウ」や「忍者めし鋼」といった人気商品と初めてコラボレーションした商品や、ヤマト運輸とのコラボスイーツなどがお目見えする。

mofusandとコラボした、肉球モチーフの「肉球タルト（いちご&チョコ）」（248円）や、オリジナルシール入りの「わっふれ〜む」（250円）、“かいじゅうにゃん”と子猫デザインの「シリアルボウル&白桃ゼリー」（960円）、「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん」（2個入 195円）などが登場する。

北海道産小豆を使用した「肉球印のもち入りどら焼き こしあん」（211円）や、「肉球すいーとぽてと」（198円）、「にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味」（145円）、肉球の焼き印を入れた「にゃんチパック（にゃあん&ホイップ）」（178円）も販売される。

「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」（178円）は、しましま模様の生地でキャラメルクリームをサンドしたパン。「ハッピーニャーン」（186円）はコーンポタージュ味でハート型になっている。「ラムねこハイチュウ」（257円）はラムネ入りで、忍者めし鋼とコラボした「ニャン者めし鋼 ピーチ味」（183円）は、にゃんこ型と肉球型のピーチ味グミがアソートされている。mofusandパッケージの「午後の紅茶 おいしい無糖」（170円）も登場する。

猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さん監修の商品は、「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」（248円）や、「Coonyねこねこサコッシュ&ブラウニーセット」（2220円）、「Coonyねこティッシュ 220組」（368円）がオリジナルパッケージで販売される。



またヤマト運輸とコラボレーションした「クロネコのオムレット」（298円）は、ココアオムレット生地でココアクランチ入りクリームを包み、公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とネコ型ビスケットをトッピングしてある。

キャンペーン期間中は、mofusandデザインのファミチキ袋（全5種類）と中華まん袋（全3種類）が数量限定で登場する。

さらに、期間中アプリ「ファミペイ」の提示で「mofusand 2026コラボ 描き下ろしマルシェバッグ」や、対象のアイスを購入すると、限定デザインのオリジナルアクリルチャームがもらえるキャンペーンも実施する。

ファミマオンラインでは、猫のキャラクター「ふくふくにゃんこ」とファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」が初めてコラボレーションした福袋「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」（3850円）が販売されるほか、一部店舗では、保護猫などの食事支援へ向けた「ファミリ〜にゃ〜ト ペットフードドライブ」の取り組みも行う。

ファミリーマートの「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」は、2月10日（火）から開催。商品の一部は数量限定で無くなり次第終了となる。価格は税込み。