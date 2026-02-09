『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』＜風のプロジェクト＞始動 製作委員会から“異例”声明文発表
劇場版『名探偵コナン』シリーズ29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』が、メインキャラクター・“風の女神”萩原千速（はぎわらちはや）にちなみ、日本中にコナン旋風を巻き起こす＜風のプロジェクト＞を始動。7日に製作委員会から異例の声明文が到着し、宣伝コンセプトは「fan！×FAN！＝FUN！」となることが明かされたほか、ファン参加型の宣伝施策が一斉解禁された。
【動画】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』風のPV
原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』では、メインキャラクターとなった毛利小五郎にちなんだプロモーション＜目覚めの宣伝＞が展開され、興行収入147.4億円を記録。3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
4月10日公開の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でメインキャラクターを務めるのは、劇場版初登場となる神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速。蘭が初対面で“風の女神”と思わず称したほど凄まじい運転テクニックを持つ人物だ。
そしてこの度、千速にちなみ、コナン旋風を巻き起こす限界突破な宣伝企画（リミットブレイク・プロモーション）＜風のプロジェクト＞の展開が決定した。声明文で公表された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の宣伝コンセプトは、「fan！×FAN！＝FUN！」。『名探偵コナン』で宣伝コンセプトが製作委員会以外の外部へ明かされるのは史上初となり、キャスト・スタッフを含む全てのコナン“ファン”とこれまで以上に手を取り合って『名探偵コナン』を盛り上げたいという、製作委員会の想いが詰まっている。
プロジェクトの始動にあわせ、疾走感あふれる“風のPV”も解禁。PVは、本作の重要なキーワードとともに、舞台となる横浜の街を息もつかせぬスピードで駆け抜けるスリル満点な映像。千速が放つ「いくぞ、少年！」という力強いフレーズが、＜風のプロジェクト＞の幕開けを高らかに告げている。
映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、4月10日公開。
※名探偵コナン製作委員会から発表された声明文と、＜風のプロジェクト＞施策一覧は以下の通り。
＜風のプロジェクト＞製作委員会 声明文
劇場版「名探偵コナン」の公開を楽しみに待ってくださっているファンの皆様へ
1996年から始まったTVアニメ「名探偵コナン」は今年で30周年、劇場版「名探偵コナン」は、来年2027年に30周年を迎えます。
ずっと支え続けてくださったファンの皆様、最近出会ってくださったファンの皆様、久しぶりに戻ってきてくださったファンの皆様、本当に多くの皆様に支えられ、「名探偵コナン」はここまで歩みを進めることが出来ました。
今年4月10日（金）に公開を迎える劇場版29弾のキーパーソンは、江戸川コナンと、“風の女神”こと萩原千速。
これから先、これまで以上に沢山のファンの皆様と手を取り合って共に「名探偵コナン」を広げ、育てていきたいという想いから、この度『風のプロジェクト』を始動、宣伝コンセプトを公開します。
本作の宣伝コンセプトはfan！×FAN！＝FUN！（ファン ファン ファン）です。キャスト・スタッフを含む全てのコナンファン（fan！／ファン）、一人ひとりが手を取り合って小さな風を起こす（FAN！／ファン）ことで、日本列島を巻き込む大きなコナン旋風となり、やがては｢名探偵コナン｣の新たな楽しさ（FUN！／ファン）に繋がっていくことを目指していきます。
この宣伝コンセプトにしたがって、様々な施策を準備して参りますので、4月10日（金）の映画公開まで、もう少々お待ちください。
名探偵コナン製作委員会
＜風のプロジェクト＞施策一覧
■コナンや千速と一緒に映画を盛り上げる“風の宣伝部”が発足
『名探偵コナン』LINE公式アカウントが、期間限定で開設決定。友だち登録をすると“風の宣伝部”の一員として、誰でもコナンの宣伝に参加することができるという史上初の試み。宣伝部にしか明かされない情報や特別なミッションなども準備中で、続報に注目だ。
■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開直前！風のSPファンミーティング開催決定
本作の公開を心待ちにしている全国の観客に「ネタバレも無く、同時に本編をお楽しみいただきたい」という想いから、今年も公開前の一切の試写会を行わず、代わりとなるファンミーティングイベントを実施。今年は、横浜市内某所での開催を予定しており、初の屋外ファンミーティングとなる。開催日は4月4日の夕方頃で、出演キャストによるトークイベント（60分程度）を予定。詳細は後日解禁。
■ムビチケ前売券（オンライン）先行発売開始
2月19日よりムビチケ前売券（オンライン）が販売開始。2月26日までの期間にムビチケ前売券（オンライン）を購入すると、上記の4月4日に開催するファンミーティングの招待券が当たる抽選に申込むことができる。
■各種前売券発売決定
2月27日より、映画前売券の発売が決定。
【ムビチケ前売券（カード）】
・劇場販売
税込価格：一般1400円、ジュニア800円
販売期間：2月27日より
前売特典：オリジナルクリアファイル（全国合計15万名限定）
・メイジャー通販
税込価格：一般1400円＋送料、ジュニア800円＋送料
販売期間：2月27日10時より
・MOVIE WALKER STORE
税込価格： 一般1400円＋送料、ジュニア800円＋送料
販売期間：2月27日10時より
【ムビチケ前売券（オンライン）】
※オンライン券のためムビチケカードは入手不可
税込価格：一般1400円、ジュニア800円
販売期間：2月19日正午12時〜
※ファンミーティング抽選応募への購入対象期間は2月19〜26日23時59分まで
【ムビチケ前売券（コンビニ）】
※コンビニ発券のためムビチケカードは入手不可
税込価格：一般1400円、ジュニア800円
販売期間：2月27日10時より
・セブンチケット
コンテンツプリント付き前売券
※ムビチケカードは入手不可
※詳細は後日発表
【バンドルつきムビチケ前売券（カード）】
・TOHO animation STORE
ムビチケ前売券（カード）＋チケットファイル＆ミニカードセット
税込価格：2170円
販売期間：2月27日10時より※到着は3月末頃
※ムビチケは一般のみ。ジュニアの取り扱いはなし
※2月27日10時よりページオープン
・セブンネットショッピング
ムビチケ前売券（カード）＋バンドル商品
※詳細は後日発表
・アニメイト
ムビチケ前売券（カード）＋アニメイト限定アクリルカード3枚セット
税込価格：2985円
販売期間：2月27日10時より予約開始
※ムビチケは一般のみ。ジュニアの取り扱いはなし
※有償特典はムビチケカード1枚につき1セット購入可能
※有償特典のみの購入は不可
通販での購入の場合、2月27日10時よりページオープン
■史上初!? “風が吹く”スタンディが登場！
千速のライディングを体験できる、臨場感あふれる“風が吹く”スタンディが劇場に登場。まるで白バイに乗っているかのような写真を撮ることができる体験型のスタンディとなっており、ハンドル部分を握ると風が吹く特別仕様となっている。2月27日より全国の映画館にて順次掲出開始（一部劇場を除く）。
■本作の舞台となる横浜市とスペシャルコラボ
劇場公開を記念し、横浜市とのスペシャルコラボが決定。街全体での大規模な回遊施策などを予定しており、横浜市でもコナン旋風を巻き起こす。4月10日〜7月31日まで、横浜都心臨海部にて実施。詳細は後日解禁予定。
■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、緊迫感MAXの推理体験を提供
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、さまざまなアトラクションや限定グッズにコナンが登場する。
≪名探偵コナン・ワールド≫では、参加者自身が“人質”になる前代未聞の危機＆スリル倍増の本格謎解き「リアル脱出ゲーム」、絶品フレンチや音楽を楽しみながら新一や蘭と一緒に事件を解決する「ミステリー・レストラン」、コナンや平次と絶体絶命のピンチを乗り越える「ストーリー・ライド」まで、かつてない超緊迫＆ドキドキの推理体験が揃っている。期間は1月30日〜6月30日。※ミステリー・レストランは5月31日まで。※ストーリー・ライドは、2月2日〜2月21日までの期間休止予定。
なお本作は、今後も更なる新情報を続々と解禁していく予定。詳細は映画の公式サイト参照。
原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』では、メインキャラクターとなった毛利小五郎にちなんだプロモーション＜目覚めの宣伝＞が展開され、興行収入147.4億円を記録。3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
4月10日公開の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でメインキャラクターを務めるのは、劇場版初登場となる神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速。蘭が初対面で“風の女神”と思わず称したほど凄まじい運転テクニックを持つ人物だ。
そしてこの度、千速にちなみ、コナン旋風を巻き起こす限界突破な宣伝企画（リミットブレイク・プロモーション）＜風のプロジェクト＞の展開が決定した。声明文で公表された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の宣伝コンセプトは、「fan！×FAN！＝FUN！」。『名探偵コナン』で宣伝コンセプトが製作委員会以外の外部へ明かされるのは史上初となり、キャスト・スタッフを含む全てのコナン“ファン”とこれまで以上に手を取り合って『名探偵コナン』を盛り上げたいという、製作委員会の想いが詰まっている。
プロジェクトの始動にあわせ、疾走感あふれる“風のPV”も解禁。PVは、本作の重要なキーワードとともに、舞台となる横浜の街を息もつかせぬスピードで駆け抜けるスリル満点な映像。千速が放つ「いくぞ、少年！」という力強いフレーズが、＜風のプロジェクト＞の幕開けを高らかに告げている。
映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、4月10日公開。
※名探偵コナン製作委員会から発表された声明文と、＜風のプロジェクト＞施策一覧は以下の通り。
＜風のプロジェクト＞製作委員会 声明文
劇場版「名探偵コナン」の公開を楽しみに待ってくださっているファンの皆様へ
1996年から始まったTVアニメ「名探偵コナン」は今年で30周年、劇場版「名探偵コナン」は、来年2027年に30周年を迎えます。
ずっと支え続けてくださったファンの皆様、最近出会ってくださったファンの皆様、久しぶりに戻ってきてくださったファンの皆様、本当に多くの皆様に支えられ、「名探偵コナン」はここまで歩みを進めることが出来ました。
今年4月10日（金）に公開を迎える劇場版29弾のキーパーソンは、江戸川コナンと、“風の女神”こと萩原千速。
これから先、これまで以上に沢山のファンの皆様と手を取り合って共に「名探偵コナン」を広げ、育てていきたいという想いから、この度『風のプロジェクト』を始動、宣伝コンセプトを公開します。
本作の宣伝コンセプトはfan！×FAN！＝FUN！（ファン ファン ファン）です。キャスト・スタッフを含む全てのコナンファン（fan！／ファン）、一人ひとりが手を取り合って小さな風を起こす（FAN！／ファン）ことで、日本列島を巻き込む大きなコナン旋風となり、やがては｢名探偵コナン｣の新たな楽しさ（FUN！／ファン）に繋がっていくことを目指していきます。
この宣伝コンセプトにしたがって、様々な施策を準備して参りますので、4月10日（金）の映画公開まで、もう少々お待ちください。
名探偵コナン製作委員会
＜風のプロジェクト＞施策一覧
■コナンや千速と一緒に映画を盛り上げる“風の宣伝部”が発足
『名探偵コナン』LINE公式アカウントが、期間限定で開設決定。友だち登録をすると“風の宣伝部”の一員として、誰でもコナンの宣伝に参加することができるという史上初の試み。宣伝部にしか明かされない情報や特別なミッションなども準備中で、続報に注目だ。
■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開直前！風のSPファンミーティング開催決定
本作の公開を心待ちにしている全国の観客に「ネタバレも無く、同時に本編をお楽しみいただきたい」という想いから、今年も公開前の一切の試写会を行わず、代わりとなるファンミーティングイベントを実施。今年は、横浜市内某所での開催を予定しており、初の屋外ファンミーティングとなる。開催日は4月4日の夕方頃で、出演キャストによるトークイベント（60分程度）を予定。詳細は後日解禁。
■ムビチケ前売券（オンライン）先行発売開始
2月19日よりムビチケ前売券（オンライン）が販売開始。2月26日までの期間にムビチケ前売券（オンライン）を購入すると、上記の4月4日に開催するファンミーティングの招待券が当たる抽選に申込むことができる。
■各種前売券発売決定
2月27日より、映画前売券の発売が決定。
【ムビチケ前売券（カード）】
・劇場販売
税込価格：一般1400円、ジュニア800円
販売期間：2月27日より
前売特典：オリジナルクリアファイル（全国合計15万名限定）
・メイジャー通販
税込価格：一般1400円＋送料、ジュニア800円＋送料
販売期間：2月27日10時より
・MOVIE WALKER STORE
税込価格： 一般1400円＋送料、ジュニア800円＋送料
販売期間：2月27日10時より
【ムビチケ前売券（オンライン）】
※オンライン券のためムビチケカードは入手不可
税込価格：一般1400円、ジュニア800円
販売期間：2月19日正午12時〜
※ファンミーティング抽選応募への購入対象期間は2月19〜26日23時59分まで
【ムビチケ前売券（コンビニ）】
※コンビニ発券のためムビチケカードは入手不可
税込価格：一般1400円、ジュニア800円
販売期間：2月27日10時より
・セブンチケット
コンテンツプリント付き前売券
※ムビチケカードは入手不可
※詳細は後日発表
【バンドルつきムビチケ前売券（カード）】
・TOHO animation STORE
ムビチケ前売券（カード）＋チケットファイル＆ミニカードセット
税込価格：2170円
販売期間：2月27日10時より※到着は3月末頃
※ムビチケは一般のみ。ジュニアの取り扱いはなし
※2月27日10時よりページオープン
・セブンネットショッピング
ムビチケ前売券（カード）＋バンドル商品
※詳細は後日発表
・アニメイト
ムビチケ前売券（カード）＋アニメイト限定アクリルカード3枚セット
税込価格：2985円
販売期間：2月27日10時より予約開始
※ムビチケは一般のみ。ジュニアの取り扱いはなし
※有償特典はムビチケカード1枚につき1セット購入可能
※有償特典のみの購入は不可
通販での購入の場合、2月27日10時よりページオープン
■史上初!? “風が吹く”スタンディが登場！
千速のライディングを体験できる、臨場感あふれる“風が吹く”スタンディが劇場に登場。まるで白バイに乗っているかのような写真を撮ることができる体験型のスタンディとなっており、ハンドル部分を握ると風が吹く特別仕様となっている。2月27日より全国の映画館にて順次掲出開始（一部劇場を除く）。
■本作の舞台となる横浜市とスペシャルコラボ
劇場公開を記念し、横浜市とのスペシャルコラボが決定。街全体での大規模な回遊施策などを予定しており、横浜市でもコナン旋風を巻き起こす。4月10日〜7月31日まで、横浜都心臨海部にて実施。詳細は後日解禁予定。
■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、緊迫感MAXの推理体験を提供
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、さまざまなアトラクションや限定グッズにコナンが登場する。
≪名探偵コナン・ワールド≫では、参加者自身が“人質”になる前代未聞の危機＆スリル倍増の本格謎解き「リアル脱出ゲーム」、絶品フレンチや音楽を楽しみながら新一や蘭と一緒に事件を解決する「ミステリー・レストラン」、コナンや平次と絶体絶命のピンチを乗り越える「ストーリー・ライド」まで、かつてない超緊迫＆ドキドキの推理体験が揃っている。期間は1月30日〜6月30日。※ミステリー・レストランは5月31日まで。※ストーリー・ライドは、2月2日〜2月21日までの期間休止予定。
なお本作は、今後も更なる新情報を続々と解禁していく予定。詳細は映画の公式サイト参照。