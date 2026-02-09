女優の郄石あかりが主演するＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）が７日にクランクアップを迎えたと９日、ＮＨＫが発表した。

明治時代の島根・松江を舞台に怪談が好きな主人公・松野トキの生涯を描いた物語。郄石は「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そのことよりも『ばけばけ』が大好きで、大事な気持ちが大きいです。『ばけばけ』に携わってくださっている皆さんがすごく大切に思ってくれて、愛してくれていることが伝わる毎日は幸せでした」と愛着を語った。

約１０か月の撮影を振り返り「『行きたくない』とか『トキをやりたくない』とか思う日がありませんでした。撮影に入る前は『どんなに大変でも良い、それを経験しに行く』というつもりだったのに、毎日すごく楽しかったです」と笑顔。今後に向けても「お芝居って楽しいなと思ったし、また今回ご一緒した皆さんとお仕事したいと思えた時間だったので、私、もっとがんばります！ この先のお仕事で蓄えて蓄えて、次の機会にちょっとでも成長したと思ってもらえるように、がんばります」と意欲を燃やしている。

放送は３月２８日で終了する。