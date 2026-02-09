広島・床田寛樹投手と森下暢仁投手が、１０日に行われる宮崎・日南キャンプ初の紅白戦に先発することが９日、分かった。昨年２月９日は常広、斉藤優のドラ１コンビが初戦に先発するなど、例年は若手有望株が“開幕投手”を務めてきた。新井監督が、ローテ争いも「横一線」と掲げる中で両エースが先陣を切る。

７日に行われたシート打撃には、別メニュー調整だった栗林と中崎、新外国人ターノックとドラフト２位・斉藤汰（亜大）、６位・赤木（佛教大）を除く１３人が登板。例年と比べ、主力も関係なくハイペース調整に取り組む。昨年の初実戦は床田が３月６日、森下は同８日だった。約１か月も前倒しとなる。昨年１０月に右肘手術した大瀬良も、１１日の紅白戦に先発する。

２人は、それぞれ１イニングの登板を予定する。森下は「しっかり３人で終われるように。あとは、誰と（バッテリーを）組むか分からないけど、コミュニケーションを取って（変化球も）一通り投げられたら」と意気込む。床田は、７日のシート登板で打者５人に３安打された。「甘いし、高いし、良くなかった。アピール失敗。次、頑張ります」。ともに結果にこだわり、後に続く投手陣に刺激を与える。