ＤｅＮＡ、巨人、オイシックスで投手としてプレーし、昨季限りで現役を引退した三上朋也氏（３６）が、昨年１２月に古巣である社会人野球・ＥＮＥＯＳのコーチに就任した。１３年ぶりに古巣に復帰し、指導者としてのスタートを切ってから約２か月。スポーツ報知では、第２の野球人生を歩み始めた現在の心境などをインタビュー。３回に分けてお届けする。第１回は古巣への復帰を決断した理由について。（取材・構成＝小島 和之）

―１３年ぶりの古巣復帰となったが心境は。

「自分自身の野球との関わり方が、選手から指導者に変わった大きな節目なので。違う形で野球に関わることがすごく楽しみだなという気持ちと、『何をすればいいんだろう』『自分には何ができるんだろう』みたいな不安な気持ちがすごくありながら、１２月にチームに合流したという感じですね」

―昨年１２月から指導をスタートした。今はどのようなことを考えながらグラウンドに立っているか。

「自分がやってきたことはもう包み隠さず、もうなんでもオープンに選手に還元して、それで何かきっかけをつかんでくれたらいいなと。もう本当にサポーターの気持ち、応援団の気持ちです。今はそれしかないですね」

―古巣からコーチ就任のオファーを受けた時の心境は。

「純粋にうれしかったです。やっぱり求められるというのが選手の時もそうでしたが、一番うれしいことでした。プロ野球選手としては、求められないと仕事ができなかったですから。選手ではなくてコーチというオファーでしたけど、それは求められているということ。本当に光栄でしたし、うれしかったです」

―オファーに応じた理由は。

「野球界に求められて、仕事ができることはすごく幸せなこと。だから純粋に野球界のオファーは絶対受けようと思っていました。それは今まで３０年ぐらい野球をやってきて、小さい時からお世話になっているから。自分が終わったから『はい、終わり』となって違うところに行くとか、違うことをやるという選択肢がある人もいるかもしれないですが、僕の中でそれは薄情だなと思った。お世話になった野球界にちゃんと返していく。求められているんだったら、喜んでいくのが大事なんじゃないかなという気持ちでした」

―指導、そして選手と接する上で今は何を大切にしているか。

「やっぱりまずはコミュニケーションを取って、『何をこの選手は目指してるのか』とか、もちろんチームとして何を目指しているのかというのも含めて、コミュニケーションですね。まずはチーム、個人を含めて理解力を上げたい。理解度を上げて、その中で自分がどういう応援ができるのかというのをすごく今は考えていますね」

―現役選手として他選手とコミュニケーションを取るのと、指導者の立場で選手とコミュニケーションを取るのはまた違うものだと思うが。

「自分自身も選手として長くプレーしたので、自分がコーチの人とどういう感じで話してたかなっていうのを考えながら。自分はコーチにこうしてほしかったなとか、フロントサイドにこうしてほしかったなという思いはありますが、別にそれが全てはないと思うので。僕はこう思うんだけど、みたいな話を選手とはしています」

―コミュニケーションの中では何を大事にしているか。

「聞きますし、提案もします。技術的なアプローチをするときには、『やってみて合わなかったらやらなくていいよ』とも伝えます。投げ方にしても、例えばピッチャーだったらプレートの使い方ひとつにしても三塁側から投げるのか、一塁側から投げるのかという話をしていて、『合わなかったらやめていいから』と」

◆三上 朋也（みかみ・ともや）１９８９年４月１０日、岐阜県生まれ。３６歳。県岐阜商から法大、ＪＸ―ＥＮＥＯＳ（現ＥＮＥＯＳ）を経て１３年ドラフト４位でＤｅＮＡ入団。巨人を経て昨季までオイシックスでプレー。２５年限りで現役を引退し、古巣・ＥＮＥＯＳにコーチとして復帰。通算成績は３６８試合で１０勝１６敗２３セーブ、１２１ホールド、防御率３・２２。１９０センチ、９０キロ。右投右打。