元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が、“推し”とのショットを公開した。

鈴木は９日までに自身のインスタグラムを更新。「ＭＩＳＡＭＯさんの１ｓｔ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ Ｐａｒｔｙ『ＰＬＡＹ』にご招待いただきました！！ 中学生の頃にＴＷＩＣＥにどハマりし、そこからずっと応援してきたＭＩＳＡＭＯのみなさんにお会いできてとても嬉しかったです！！！」と記し、ＭＩＳＡＭＯの３人に囲まれたショットなどをアップ。

「リード曲の『ｃｏｎｆｅｔｔｉ』に合わせ、紙吹雪モチーフのネクタイで ＭＶの衣装やセットの展示がとても素敵で、会場に流れる楽曲たちにノリながら、素晴らしい時間を過ごすことができました！ 改めてＪＡＰＡＮ １ｓｔ ａｌｂｕｍ発売おめでとうございます！みなさんもたくさん聴きましょう！！まだまだ写真あるのでお楽しみに！」とつづった。

ストーリーズにアップした４ショットに「こんなことがあって良いのでしょうか」。ＭＩＡＭＯの３人それぞれとのショットには「こんなのも撮れた！」と興奮気味に文字をのせた。

この投稿には、「福くんも負けないくらいキラキラしてます」「これは嬉しいですね」「美男美女すぎるー！」「眼福お写真ありがとうございます」「会えて良かったね」「え〜まじか福くん羨まし過ぎるやろ」「福くんもカッコ良き」「福様ビジュいいじゃーん！」「福くんイケメン」「福くんキマってる」「鼻血は出てないか？」「えーー！えぐいえぐいえぐいえぐい！」「男の顔になってる」などのコメントが寄せられた。