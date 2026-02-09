太田光radiko限定番組が始動 初回ゲストは岡村隆史 「ラジオに救われた」瞬間を語る
radikoサービス開始15周年を記念したオリジナルポッドキャスト番組「太田光と15人のしゃべり手」が、9日よりradiko限定で配信開始した。番組のパーソナリティーを務めるのは、radiko15周年PR大使でもある爆笑問題・太田光。radikoで全国各地のラジオ番組を聴取し、ラジオの魅力を発信している太田が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティーをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別企画となる。記念すべき第1回ゲストには、ニッポン放送の深夜ラジオの象徴的番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』から、ナインティナイン・岡村隆史が出演する。
太田はTBSラジオ『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』を1997年から担当（1997年から2002年までは『火曜UP'S 爆笑問題カーボーイ』として放送）、岡村はニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』を1994年から担当しており、いずれも各局を代表する象徴的な深夜枠を約30年にわたり担ってきた。深夜ラジオという文化を長年にわたって守り続けてきた両者による対談は、radiko15周年を記念して実現した、まさに節目にふさわしい企画となっている。
番組では、ラジオ開始当初の苦労話や、テレビの第一線で活躍する岡村に対し太田が抱いていた本音、そして「ラジオに救われた」瞬間まで、約30年にわたり第一線で走り続けてきた2人だからこそ語れる、ここでしか聴けないエピソードが明かされる。
本番組は、radikoアプリおよびradiko PCサイトにて独占配信され、2026年11月30日まで聴取可能。radikoでしか聴くことのできない、オリジナルコンテンツとして展開する。
