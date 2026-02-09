乃木坂46川崎桜、1stソロ写真集決定 フランス2都市で撮影「違う自分になれた」【コメントあり】
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき）の1stソロ写真集（タイトル未定／新潮社）が、4月14日に発売することが決定した。
【写真集カット】かわいすぎる！フランスで”さくスマイル”
幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ“さくたん”こと川崎は、あざとかわいいキャラクターで人気を集めてきた。そんな川崎の初写真集の撮影地は、かねてより憧れがあったというフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。
南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影にも挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んでいる。
着用する衣装にもこだわり抜き、出発前からスタイリストとも相談して入念に打ち合わせを重ねて準備を進めた。さらに、私服姿での撮影カットも収録。写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容に。今まで見たことがなかった表情が収められている。
ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿――。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った写真集となっている。
写真集公式X（@sakuraphotobook）も開設され、今後も新たな情報を随時更新予定だ。
■川崎桜 コメント
昔からフランスという国に憧れがありました。2025年に旅行で初めてパリに行った時に、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごくうれしかったです。また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。
パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです。撮影に行く前にフランス映画を見ていて「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたらうれしいです。1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います。
写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったらうれしいです。
【プロフィール】川崎桜（かわさき・さくら）※崎＝たつさき
2003年4月17日／神奈川県出身
22年、5期生として乃木坂46に加入。22年12月7日、乃木坂46の31stシングル「ここにはないもの」に収録された5期生楽曲「17分間」でセンターを務める。23年3月には「世界フィギュアスケート選手権2023」（フジテレビ系）スペシャルサポーターに就任。23年3月29日、32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の表題曲選抜入り。以降、連続して選抜メンバーとして活動。23年10月1日、NHKラジオ第1『らじらー！サンデー』第1・第3・第5日曜のレギュラーMCに就任。
