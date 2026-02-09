菊池風磨、初写真集のキッカケは「山田涼介くんの一言」メンバーからの反応も明かす
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が7日、都内で1st写真集『Latido（ラティード）』（集英社）の発売記念取材会を開催。本作のキッカケが、YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」メンバーであるHey! Say! JUMPの山田涼介の言葉だったと振り返った。
【写真集カット】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨
2011年にSexy Zoneとしてデビューした菊池は、グループ活動と並行し、俳優、バラエティー、舞台など幅広い分野で活躍。2024年から25年にかけては、自身が企画したオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（通称：タイプロ）が話題を呼び、社会現象化するなど注目を集めた。
昨年3月に30歳を迎えた節目として、満を持して発売された初写真集。当初は照れくささを感じて消極的だったが、同じく30歳のタイミングで写真集を出していた山田から「写真集を出したほうがいいよって、ポロッと言われたことがあって。それが自分の中でもハッとしたというか。山田くんは何気ない一言だったかもしれないけど、僕にとって写真集を考え直すきっかけになった。たしかに節目の30歳にこうして一冊に残せたらステキだと思って、作らせていただいた」と明かした。
まだ山田には見せられていないので「ぜひお渡ししたいと思っています。山田くんはいろんなフィギュアやアートを飾っていてステキなので、この『Latido』を置いてもらえたら」と飾り付けもリクエストした。
メンバーからの反応について、松島聡と橋本将生から「すっごい褒めてくれて。『こんなにいい表情するんだ』『この日かっこいいね』とか」と絶賛された。しかし「最初はうれしかったんですけど、『いつもと違ってこれいいな』とかしきりに言うもんですから、あれ、普段ちょっと微妙なのか？と（笑）普段見せていない顔が集まってるんだって解釈して受け止めてます」と笑顔を見せた。
写真集の自己採点は、100点満点で「250点です！」と即答。「想像していたものよりはるかにステキなものができたという自負がありまして。撮ってるときからすごくスタッフさんの雰囲気も良かったですし、僕の思いとしては30歳までの集体性という思いも乗っかっています」と胸を張った。
