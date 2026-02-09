『ばけばけ』錦織、”ある報せ”を受ける 第92回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第92回（10日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、「クマモト、ドウデスカ。」ある日、トキ（高石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）から問いかけられる。さらに「マツエ、ハナレマショウ」と続けるヘブンに理解が追いつかないトキは、ヘブンから逃げ回る。数日後、トキはヘブンに対して静かな怒りを発していた。その様子から夫婦げんかと察した司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、2人の姿にほほえましさを覚える。そんな中、ヘブンは突然、熊本に行くことを提案する。
今回は、登校するヘブン（トミー・バストウ）を迎えに来た錦織（吉沢亮）。松江中学の校長になり、ヘブンと島根の教育を盛り上げると意気込む。数日後、トキ（高石あかり）とヘブンは、松江を離れ熊本に行くことを説明しに、タエ（北川景子）、勘右衛門（小日向文世）の元を訪れる。トキが反対する中、ヘブンの話を聞いたタエと勘右衛門の反応は？一方、錦織は江藤（佐野史郎）からある報せを受ける。
