テレビ朝日系「見取り図じゃん」が５日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。エバース、たくろう、さや香・新山、レインボー・ジャンボたかお、ＥＸＩＴ・兼近大樹が出演した。

エバース・佐々木隆史は「大きい声では言えないんですけど、芸人ってカッコいいとか可愛いって言われるハードルが低すぎて恥ずかしくないですか？」と切り出した。

盛山が「でも、佐々木なんて言われる方やろ？」と聞くと、佐々木は「うれしいは、うれしいじゃないですか…。だけど、アイドルの誰々に似てるとか…。それのせいで、そのアイドルファンの人に『え？どこがカッコいいの？こいつの…』みたいな。『ただのブスじゃん。これでかっこいいって言われる芸人の界隈って、どんだけレベル低いの？』とか言われて…」とハードルを上げられたことで傷つくことも多いと話した。

佐々木はジャンボに「それこそ、相方の池田（直人）さんって、今、すごくないですか？」と女性人気が爆発していることを聞くと、ジャンボは「池田ってダントツでハンサムなんですよ。それこそ本当にアイドルと戦えるかもしれないぐらいハンサム。ですけど、ちょっと実力がなくて、あんまり人気ないです。悔しいっす…」と話して爆笑させた。

佐々木が「新山さんと兼近さんは、もう芸人とかじゃなく男前だと思います」と続けると、共演者らは次々と「兼近は本当に…」「兼近なんてマジ」「兼近はトップ」と口々に。新山は「なんで僕を外すんですか？まずは佐々木のをそのままちょうだい！」と不満を訴えて笑わせた。

兼近、池田、新山が屈指のイケメン芸人として語られたが、兼近は「（自覚は）いや、全くないですよ。本当に。昔がワーキャーじゃなかった方なんで…」と苦笑していた。