ラ・リーガ第23節、ラージョ・バジェカーノとレアル・オビエドの試合は延期となった。理由は、ラージョのホームスタジアムであるバジェカスのピッチコンディションが不良であったため。延期が決定したのは試合開始の4時間ほど前であった。



オビエドMFサンティ・カソルラは、自身のXアカウントに「現実として、ラ・リーガはプレミアリーグよりあらゆる面ではるかに遅れをとっている」と投稿。リーグの運営に苦言を呈した。また、オビエドは試合延期の理由が相手側の不備によるものとし、スペインサッカー連盟に対して不戦勝扱いにするよう要請を出している。





これは単なる意見ではなく、ラ・リーガとプレミアリーグという2つの大会を熟知している人物の意見であり、両リーグを比較する際により重みを持つことになるとスペイン『as』は報じた。カソルラがラ・リーガに対して不満を漏らしたのはこれが初めてではない。先週、試合のスケジュールに対して「14時に試合があるなんて、冗談みたいだ」とXに投稿している。オビエドは、ラージョがピッチの維持管理を怠り、試合のわずか4日前に芝生を撤去したことを非難。また、試合のためにマドリードへ向かった人々の経済的損失についての情報を提供できるよう、ウェブサイトにチャンネルを開設している。北部アストゥリアス州からマドリードへは決して手軽な道のりではない。チームの遠征だけでなく、時間とお金を無駄にしてしまったサポーターもかなりの数がいるはずで、いつも太陽のような笑顔を振りまいているカソルラも今回の件には我慢がならなかったようだ。