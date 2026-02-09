昨季の左膝十字靭帯断裂の悪夢を乗り越えて バルセロナの若き逸材ベルナルがプロ初ゴールに特別な思い「信じられない気持ち」
7日にラ・リーガ第23節でマジョルカと対戦したバルセロナは、3-0で快勝を収めた。このゲームでダメ押しとなる3点目を決めたのは、18歳のMFマルク・ベルナルだ。
スペイン『MARCA』によると、ベルナルはゴールを決めた瞬間に昨季のことを思い出したと語っている。ベルナルは昨季開幕時点から出番を得ていたが、開幕早々に左膝の前十字靭帯断裂、外側半月板損傷の大怪我を負ってしまい、シーズンを全休することになった。長いリハビリ生活があっただけに、今回のゴールには特別な感情があったようだ。
ベルナルにとってはこれがトップチームでの初ゴールで、大きな一歩だ。まだ出番は限られているが、近い将来には中盤の主力になってほしい選手だ。
若武者の記念すべきゴールに
チームメイト全員が笑顔で祝福
ラ・リーガ 第23節
バルセロナ v マジョルカ
