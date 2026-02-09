ヴォルテマーデ、ミローを失ったのにシュツットガルトは今季も強い アシニョン、チェマ、エル・カンヌスら新戦力を活かすフロントと指揮官ヘーネスの手腕
7日に行われたブンデスリーガ第21節ではザンクトパウリに1-2で敗れたものの、シュツットガルトはブンデスリーガで5位につけている。
称賛すべきは指揮官セバスティアン・ヘーネスだろう。今季開幕前にはFWニック・ヴォルテマーデがニューカッスルへ、MFエンツォ・ミローがサウジアラビアのアル・アハリに引き抜かれていて、どちらもチームの主力だった。2人の抜けた穴を埋めるのは難しいミッションだったが、ヘーネスはここまでチームを巧みにまとめている。
前線では退団したヴォルテマーデに代わり、デニス・ウンダフがここまで15ゴールと結果を出している。その後ろに控えるFWエルメディン・デミロビッチも8ゴールを奪うなど、複数FWでヴォルテマーデの穴を埋めている。
今季はヨーロッパリーグでもプレイオフラウンドに駒を進めている。今月19日には決勝トーナメント・プレイオフ1stレグでセルティックと対戦する予定で、今季の目標はELでの上位進出とリーグTOP4入りとなるだろう。
それを達成したとなればヘーネスの評価はさらに上がるはずだが、シュツットガルトは後半戦もペースを維持できるか。