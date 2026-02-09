元読売テレビアナウンサーの森たけし（66）が26日、ブログを更新。衆院選での自民党圧勝を受け、私見をつづった。

森アナは「自民党圧勝!中道大負け 結局国会で悪態ついていた姿に国民が嫌悪感を示したのでは?」と推測した。

続けて「その後も高市政権の悪口ばかり しかもその悪態を拡散していた放送も多かったですし…（ま、反政府応援のつもりで放送していたのでしょうけど裏目に出ましたねえ?） 高市さん的に言うと… この投票をした日本人素晴らしいと思います!日本は、まだまだ頑張れそう!とっても良かったと思います!」と期待を寄せた。

さらに「この結果で野党の皆さんが国のためにキチンと議論してくれる国会になってくれると良いですね 子供達が国会中継を見るようになるかも?もう国会でやたらに与党に悪口言って喜ぶやり方は無くなって欲しいです 国会で、日本のために、キチンと、まともに議論する党だけになって欲しいですね よその国のために喋るのやめて!」と願った。

また「さて!有言実行の高市さん『2年間食料品消費税無くします!』が、まずは私は注目ですね!どーなるんやろ…」と記した。