“6.1kg減”ダイエット話題の丸山桂里奈、野菜＆タンパク質の山盛りサラダ弁当公開「好きなものを好きなだけ食べる生活は終わり」
【モデルプレス＝2026/02/09】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が2月8日、自身のInstagramを更新。ヘルシーかつボリューミーな山盛りサラダ弁当を公開し、話題となっている。
【写真】“6.1kg減”話題の42歳元なでしこ「栄養バランスバッチリ」パクチーたっぷりサラダ弁当
1月29日の投稿で、6.1kg減量のダイエットに成功したことを報告していた丸山。この日の投稿ではトマトやパクチー、蓮根などたっぷりの野菜に、チーズやゆで卵などのタンパク質をトッピングした山盛りサラダ弁当を公開。「ダイエットではないけど 好きなものを好きなだけ食べる生活は終わり、なるだけ体に負担がないものを選ぶように。ただお菓子やスイーツは食べちゃうけど．明日もサラダを持参、はじめのからどんどん娘のおかずを乗せたり色々乗せたり、そしたら山盛りサラダになりました」「パクチーたっぷり、チリソースマヨネーズ胡麻油で」とつづり、これからも体に気を遣った食事をすることを報告した。
同投稿ではそのほか、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏が庭で娘と雪遊びをする様子や、ベランダに作った雪だるまを披露している。
この投稿には「サラダなのにボリュームあって最高」「ヘルシーで美味しそう」「無理せず続けるのが一番」「野菜とタンパク質で栄養バランスバッチリ」と反響を呼んでいる。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
