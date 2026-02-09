山田優、ぬいぐるみをアレンジしたチェア披露 「斬新なアイディア」「何もかもおしゃれすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】モデルの山田優が2月8日、自身のInstagramを更新。家の中の様子を公開した。
【写真】夫は小栗旬 41歳モデル「カラフルで可愛い」人気キャラのぬいぐるみアレンジしたチェア
山田は「最近の家の中の出来事」として「お手洗いのマットを節分をきっかけに新調しました！」と報告。英字ラベルが貼られた容器などが並ぶシックな洗面台の足元に、白と黒のホテルライクなバスマットが敷かれたおしゃれな洗面所の写真を投稿した。
また「UFOキャッチャーで少しずつ集めたぬいぐるみはチェアとしてアレンジ！」とつづり、サンリオや人気アニメ「パワーパフガールズ」などのキャラクターのぬいぐるみをソファ型の透明な収納カバーに詰めたアレンジ術を披露している。
この投稿は「真似したい」「斬新なアイディア」「素敵なお家」「何もかもおしゃれすぎる」「カラフルで可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
