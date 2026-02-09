猫モチーフの限定クッキー缶やねこ型コロッケ･饅頭など…2月22日『猫の日』にあわせたスイーツやアイテムを各店で販売【そごう･西武】

そごう･西武では、2月22日『猫の日』にあわせて、猫モチーフのスイーツやアイテムを各店で販売する。

【『猫の日』開催概要】

会期:〜2月23日まで開催中

※店舗により会期･会場は異なる。

展開店舗:そごう･西武全10店舗の各店対象売場、西武･そごう公式オンラインストア「e.デパート」

〈NEKO LABとコラボしたクッキー缶など発売〉

◆西武×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶

◆そごう×NEKO LAB オリジナルデザインクッキー缶

猫好きによる猫好きのための焼き菓子や雑貨を展開する「NEKO LAB」とコラボレーションし、そごう･西武オリジナルデザインのクッキー缶を数量限定で販売する。それぞれ西武とそごうのショッパーとロゴを描いた、特別なデザイン。

価格:各3,456円

販売店舗:西武秋田店、東戸塚S.C.を除く8店舗の諸国銘菓、e.デパート

また、そごう横浜店･西武福井店(会期:2月15日〜22日)、西武所沢S.C.(会期:〜2月22日)の諸国銘菓では、猫デザインのクッキー缶や、肉球フィナンシェ入りポーチなど、「NEKO LAB」の猫モチーフのスイーツを数量限定で販売する。

〈猫モチーフのフードもラインアップ〉

◆【神戸コロッケ】にゃんこコロッケ

ねこの顔の形のコロッケ。

価格:220円

販売店舗:西武池袋本店、所沢S.C.、そごう横浜店、千葉店、広島店

販売期間:2月15日〜25日

◆【あわ家惣兵衛】ねこ饅頭

価格:301円

販売店舗:西武池袋本店、秋田店、そごう横浜店、千葉店、広島店の諸国銘菓

◆【船橋屋】猫あんみつ

猫型くず餅を加えた限定仕様の「猫あんみつ」。

価格:571円

販売店舗:西武池袋本店、渋谷店、福井店の諸国銘菓

〈猫モチーフの雑貨も販売中〉

◆【ポール&ジョー アクセソワ】ティッシュポーチ

価格:各1,980円

◆【ポール&ジョー アクセソワ】ポーチ

価格:各3,300円

販売店舗:西武渋谷店、そごう横浜店、千葉店、広島店、大宮店の洋品小物売場、e.デパート

◆【タオル美術館】mofusand シェニール織タオルハンカチ

価格:各2,750円

販売店舗:西武秋田店、そごう横浜店のタオル売場、e.デパート

◆【アツコマタノ】ファスナー付きエコバッグ

価格:各2,750円

販売店舗:西武渋谷店、そごう横浜店、千葉店、広島店、大宮店の洋品小物売場、e.デパート

