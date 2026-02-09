イラストレーター・夜汽車氏描き下ろしの「FairyTale -Another- 白鳥の湖」がフィギュア化
海外メーカー「Myethos」は、フィギュア「FairyTale -Another- 白鳥の湖」を10月に発売する。価格は31,900円。
本商品はクラシックな童話「白鳥の湖」をデザインモチーフに、イラストレーター・夜汽車氏が描き下ろした「FairyTale -Another- 白鳥の湖」を1/8スケールフィギュア化したもの。
幾重にも重なるふんわりとしたスカートには花があしらわれている。花々にはパール塗装が施され、夢幻的で幻想的な色彩を表現している。メタリック塗装が施された華やかな冠はきらめきを放ち、手のひらにそっと抱えた金色の白鳥は、スカート脇の透かし造形と白鳥モチーフのチャームと合わせて美しく映える。
FairyTale -Another- 白鳥の湖
スケール：1/7
サイズ：全高約279mm
(C) Illustration by 夜汽車 (C) Myethos Co.，Ltd. All Rights Reserved.