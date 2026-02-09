週明け９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比５７．５１ポイント（１．４１％）高の４１２３．０９ポイントと３日ぶりに反発した。

投資家心理が上向く流れ。商品市況の持ち直しや、人民元相場の高値安定が好感されている。９日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）で主要な非鉄金属の先物が反発しているほか、金先物相場の上昇が続いている。また、中央銀行の中国人民銀行は９日、人民元相場の対米ドル基準値を３日ぶりに元高方向に設定した。外国為替市場では、対米ドルの人民元が２０２３年５月以来の元高水準で推移している。米ハイテク株高もプラス。先週末の米株市場では、人工知能（ＡＩ）産業の拡大が改めて意識される中、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が５．７％高と４日ぶりに急反発した。中国株マーケットでも関連銘柄に買いが先行している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）とインターネット・セキュリティーの三六零安全科技（６０１３６０／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が６．８％高、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）とフラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）がそろって６．１％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＡＩチップの中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が４．８％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．５％上昇し、他の主要指数をアウトパフォームした。

レアアース株や産金株も物色される。中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）と広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）がそろって５．５％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が３．９％、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が２．１％ずつ上昇した。紫金鉱業については、通期決算の５９〜６２％増益見通しも材料視されている。

保険・証券セクターもしっかり。中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が３．２％高、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が２．７％高、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が２．１％高、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が３．０％高、招商証券（６００９９９／ＳＨ）が１．８％高で取引を終えた。不動産株、インフラ関連株、エネルギー株、消費関連株、自動車株、医薬株、運輸株なども買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．３０ポイント（０．８８％）高の２６５．２３ポイント、深センＢ株指数が６．２４ポイント（０．５０％）高の１２５０．６０ポイントで終了した。

