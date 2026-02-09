FRUITS ZIPPER・真中まな、食レポに緊張「東京ドームよりも…」 CANDY TUNE・福山梨乃「ニューカワイイ」
FRUITS ZIPPERの真中まな、CANDY TUNEの福山梨乃と村川緋杏が9日、都内で行われた『KAWAII MONSTER LAND -HARAJUKU-』オープニングセレモニーに登壇。食レポに挑戦した。
【集合ショット】“KAWAII”世界観の中に登場した真中まなら
真中は、今月に初開催した東京ドーム公演について「最近はグループの知名度が増えて、たくさんの方に知っていただいている実感があったのですが、実際に私たちの音楽をペンライトを振って楽しんでる姿を目の当たりにして感謝の気持ちでいっぱいになりました」と幸せをかみ締めた。
また、イベントでは、同施設で販売されるカラフルなフードを食レポすることに。福山、村川がテンション高めの食レポをした後、真中がラストを飾ることになった。
真中は「東京ドームより緊張します」と声を震わせながらも、カラフルなハンバーガーを堪能。「色からは想像できないくらいおいしい！ハンバーガーの味です。甘くはないです！」と伝えた。
イベント後に行われた囲み取材では、福山が、そんな先輩の姿を「（ステージ裏に）戻った時、『めちゃくちゃ緊張した』といい、見たことないくらいの顔を見て、新たな一面が見られて、ニューカワイイかったです」と絶賛した。
『KAWAII MONSTER LAND -HARAJUKU-』は、東京・竹下通りの地下に13日にオープンする。アーティスト・増田セバスチャン氏がプロデュースする“KAWAIIのワンダーランド”ブランド。かつて原宿に存在したエンターテイメントレストラン「KAWAII MONSTER CAFE」から始まったモンスターたちの壮大なストーリーの新章として、まったく新しいエンターテイメント施設が誕生する。「まだ誰も知らない原宿の地下に広がるワンダーランド」をテーマに、ここでしか味わえない体験を届ける。
