ゆりやん、米ロスでの暮らし「ドルが高いですので…」“対策”明かす
お笑い芸人、ゆりやんレトリィバァ（35）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。ロスでの暮らしについて語った。
【写真】ツインテール！『徹子の部屋』キュートなファッション、ゆりやん
黒柳徹子からロス移住のいきさつを聞かれ、ハリウッドスターになりたくて、アメリカ行きを決断。映画が好きで、映画の街ということで、ロサンゼルスを選んだと説明した。ロス行きについて両親は「全然反対とかされずに」とし、ここで両親が写真で紹介。毎日電話しており「今日こんなことがあったとか。何があったかとか聞かれてめんどくさい時は『別に…』みたいな感じで」とはにかんだ。
黒柳から「お金の心配はなかったの？」と聞かれると、「お金もね。やはりドルが高いですので、いろいろどうなるんだろうと思っていたんですけども…。もう、あんまり計算しなようにしています。計算すると、余計高く感じてしまいますので」と明かした。
さらに黒柳からお金について「でも大丈夫は大丈夫だった？」と聞かれ、「大丈夫になるようにがんばろうって」と強い決意をにじませた。
