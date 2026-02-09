人気バンド「Dragon Ash」のボーカル・Kjこと降谷建志が9日、自身のインスタグラムを更新。この日47歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

降谷は「いやだああああああああああぁ いやだいやだいやだいやだいやだいやだあぁ」と絶叫。「47歳とかなんのいやだあああ37歳とかがいいじゃん 年齢なんてただの数字とか言ってんのジジィとババァだけじゃんクッソ絶対嫌じゃんいやだあああぁ」と悪態をついた。

そして「どうもこんばんわ 降谷 建志 47歳 独身 職業バンドマンです」と改めて自己紹介したが、その内容に「プロフまじで地獄だけどもういっその事このまま押して参るしかなぇじゃんいぃ〜〜やぁ〜〜だぁ〜〜」とつづった。

しかし「でも皆さんのお祝いの言葉はとても嬉しいです！どうもありがとう。これからも宜しくお願いします」と気を取り直し、「さ今日もThe Ravens歌録り行ってきやぁ〜す」と伝えた。

この投稿に親交のあるミュージシャン仲間らが多数の祝福コメントを寄せたが、昨年12月に50歳となったロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」のナヲは「あたしも立派なBBAだけど『年齢なんてただの数字』じゃねぇ 『生きてきた証』や」と“反論”した。

そして「え？まだ40代なの？？おっくれてるぅー！笑 あたしなんてもう50代入ったかんね！かっけーーーー」と自慢。「早く追いついておいで笑 追い越すことは一生できないけどな！！！わっはっはー！！！ってことで、おめでと」と祝った。