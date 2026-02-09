現地時間8日に米カリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで開催された米プロフットボールリーグ（NFL）の王者を決める第30回スーパーボウルの中継で、5月22日に日米同時公開される映画「スター・ウォーズ」シリーズ最新作「マンダロリアン＆グローグー」の新予告編がお披露目された。

公開された36秒のCMは、「我々が道を選ぶこともあれば、道が我々を選ぶこともある」と語るドラマチックなナレーションと共に、俳優ペドロ・パスカル演じるマンダロリアンとベビー・ヨーダことグローグがトーントーンが引くソリで雪景色を旅する様子が映し出されている。スーパーボウルでおなじみの伝統的なビールや車のCMをほうふつさせるナレーションと演出は遊び心にあふれており、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンとグローグーの壮大な冒険に期待が高まっている。

「マンダロリアン・アンド・グローグー」は、2019年にディズニープラスで配信された銀河帝国崩壊後が舞台のドラマ「マンダロリアン」の劇場版で、ジョン・ファヴロー監督がメガホンを取り、女優シガニー・ウィーバーや俳優ジェレミー・アレン・ホワイトらが新たな出演者に名を連ねている。（千歳香奈子）