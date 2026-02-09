長期休みに行きたいと思う「山口県の旅行先」ランキング！ 2位「秋吉台」を抑えた1位は？【2026年調査】
2026年の春休みシーズンに向けて、ゆとりある旅の計画を立てる方が増えています。空気が澄み渡るこの時期ならではの美しい景観や、歴史の息吹を感じられる場所は、家族や友人との大切な思い出作りに最適です。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「山口県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：秋吉台／34票日本最大級のカルスト台地で、草原の中に白い石灰岩が点在する神秘的な景観が広がります。春は野花が咲き始め、爽快なドライブやトレッキングを楽しむのに絶好のシーズン。地下に広がる東洋最大級の鍾乳洞「秋芳洞」とあわせて巡れば、地球の長い歴史を体感できます。SNS映えする大パノラマは、旅の思い出を鮮やかに彩ってくれるはずです。
回答者からは「のんびりと地球の歴史を感じてみたいから」（50代男性／東京都）、「やっぱり自然美を体感したいし、写真撮影もしたいから」（40代女性／長崎県）、「日本一と言われるカルスト地形と鍾乳洞を一度見てみたいから」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：角島大橋／67票エメラルドグリーンの海に真っすぐ伸びる全長1780メートルの橋は、日本屈指の絶景スポットとして不動の人気を誇ります。橋を渡る時の爽快感は格別で、まるで海の上を走っているかのような感覚を味わえます。橋のたもとにある公園や展望台からの眺めも美しく、ドライブ旅行の目的地として最適。2026年も、多くの旅人が憧れる「一度は行きたい」場所の筆頭です。
回答者からは「海が綺麗でドライブしながら絶景を楽しめるから」（40代女性／兵庫県）、「とても美しいと聞くので一度は行って見たいです」（40代女性／広島県）、「息をのむような美しさで、まるで映画のワンシーンのような体験ができる場所で、角島大橋の絶景ドライブを満喫し、美しい海と自然に癒されるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
