『egg』専属モデル、突然の“解雇”理由とは？ 「え、この卒業のさせ方はどうなん？」「早すぎて無理」
ファッション誌『egg』（大洋図書）の専属モデルを“解雇”されたという、あいめろさん。その理由が公表されました。
【動画】“解雇”の理由とは？
ネット上では“解雇”というワードが反響を呼び、「解雇？自分でちゃんと卒業するんじゃなくて。そりゃひどい」「普通はいついつまでって契約がちゃんとあるんじゃないんですか？」「eggひどくない？」と、その理由に注目が集まっていました。
しかし、あいめろさんは4日に同誌公式YouTubeチャンネルで公開された動画『あいめろegg卒業します』にて、卒業の理由を自身の口から発言していました。
コメントでは、「え、この卒業のさせ方はどうなん？」「あいめろちゃんに年齢の概念なくね？」「まさか年齢で強制卒業になるなんて」「もうほとんど次から次へと卒業しちゃうじゃん」「21で卒業早すぎて無理」「急な方針決定かぁ。。悲しいね」といった声が上がりました。
「不信感がすごくて」7日の投稿で「次の雑誌でeggを卒業する事になりました」と報告していたあいめろさん。「来年で卒業するって事を前から伝えてたけど突然、本当に突然、解雇 になりました」と、“解雇”されたと明かしています。「不信感がすごくて泣く事しかできないです」とのことです。
「急な方針決定かぁ。。悲しいね」「eggをティーン媒体にするために会社の方針として21歳以上は卒業というルールが決まった」からとのこと。補足として、「eggは元々ティーン世代を対象とした媒体としてスタートしましたが 明確な卒業年齢の定義がなかったことから 近年はその基準が曖昧になっていました。そこで本来のコンセプトに立ち返るため 今年度より21歳を迎えるモデルは 4月開催のegg fesをもって 卒業という形に統一することとなりました」とテロップが流れてきます。
