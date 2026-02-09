ファッション誌『egg』（大洋図書）の専属モデルを“解雇”されたという、あいめろさん。その理由が公表され、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：「egg Channel」より）

ファッション誌『egg』（大洋図書）の専属モデルを“解雇”されたという、あいめろさん。その理由が公表されました。

「不信感がすごくて」

7日の投稿で「次の雑誌でeggを卒業する事になりました」と報告していたあいめろさん。「来年で卒業するって事を前から伝えてたけど突然、本当に突然、解雇 になりました」と、“解雇”されたと明かしています。「不信感がすごくて泣く事しかできないです」とのことです。

ネット上では“解雇”というワードが反響を呼び、「解雇？自分でちゃんと卒業するんじゃなくて。そりゃひどい」「普通はいついつまでって契約がちゃんとあるんじゃないんですか？」「eggひどくない？」と、その理由に注目が集まっていました。

しかし、あいめろさんは4日に同誌公式YouTubeチャンネルで公開された動画『あいめろegg卒業します』にて、卒業の理由を自身の口から発言していました。

「急な方針決定かぁ。。悲しいね」

「eggをティーン媒体にするために会社の方針として21歳以上は卒業というルールが決まった」からとのこと。補足として、「eggは元々ティーン世代を対象とした媒体としてスタートしましたが　明確な卒業年齢の定義がなかったことから　近年はその基準が曖昧になっていました。そこで本来のコンセプトに立ち返るため　今年度より21歳を迎えるモデルは　4月開催のegg fesをもって　卒業という形に統一することとなりました」とテロップが流れてきます。

コメントでは、「え、この卒業のさせ方はどうなん？」「あいめろちゃんに年齢の概念なくね？」「まさか年齢で強制卒業になるなんて」「もうほとんど次から次へと卒業しちゃうじゃん」「21で卒業早すぎて無理」「急な方針決定かぁ。。悲しいね」といった声が上がりました。

「突然、電話で告げられました」

またあいめろさんは8日にはXにて「突然、電話で告げられました」と明かし、「22歳の頃から、eggにいても大丈夫ですか？って何回も聞いてました。去年も聞いてたよ…　あいめろはeggだよ！いつまでもいてほしい！って何十回も言ってくれた言葉を大切にしてた」と今までの経緯を赤裸々につづっています。あいめろちゃんは本当に卒業してしまうのか、今後の動向を注視したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)