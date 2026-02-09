カブトガニで有名な笠岡干拓地へのアクセス向上

国土交通省 岡山国道事務所は2026年1月22日、岡山県笠岡市の国道2号で整備が進められていた「笠岡バイパス」のうち、笠岡東IC〜カブト南IC間の延長2.8kmが、2026年4月5日に開通すると発表しました。



開通によってどのような効果がもたらされるのでしょうか。

国道2号は大阪市と北九州市を結ぶ、総延長685.4kmにおよぶ一般国道です。瀬戸内海に沿って本州西部の近畿・中国地方を横断するルートで、兵庫県、岡山県、広島県、山口県を経由します。

東日本の国道1号や4号と並び、西日本の大動脈を担う国道2号は長距離交通だけでなく、地域の生活道路としての側面もあり、渋滞ポイントがいくつもあります。

そうしたことから各地でバイパスが整備されており、岡山県から広島県にかけては55kmにおよぶ高規格道路「倉敷福山道路」として事業がスタートしています。

このうち笠岡バイパスは、岡山県最西部に位置する笠岡市内にある延長7.6kmのバイパス道路となっており、倉敷側で事業中の「玉島・笠岡道路」と一体となって整備が進められている自動車専用道路です。信号のない本線と、側道で構成されます。

国道2号の現道よりも海側を並行して走るルートを通り、笠岡市内はカブトガニが生息する干潟や、広大な干拓地のある南部を通ることとなります。

すでに笠岡市鋼管町〜カブト南IC（仮称）にかけての延長4.5km、笠岡東IC（仮称）〜笠岡市入江にかけて今立川を渡る延長0.4kmの側道は開通済みでしたが、その中間に位置する笠岡東IC〜カブト南IC間は未開通のままで、本来の機能を果たせない状況でした。

ようやくの開通を迎える笠岡東IC〜カブト南ICの2.8km区間は海を越えるために「新神島大橋」を架けられ、カブト南橋、横島高架橋と一体となって、分断されていた笠岡バイパスを1本のルートに確立します。

本格的に機能することで円滑な交通ネットワークを実現し、これまで周辺の生活道路に流出していた交通が集約されます。同区間では小学校の通学路と重なる場所もあり、交通事故の減少や地域住民の生活の安全性向上に期待できます。

特に笠岡市南部の干拓地エリアは「道の駅 笠岡ベイファーム」や港湾部の工業地帯があるものの、国道2号の現道や山陽道の笠岡ICから南下する経路がほとんどなく、大回りルートを取らざるを得ませんでしたが、飛躍的にアクセスが向上することになります。