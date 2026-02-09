¡ÖºÐ¤È¤é¤ó¤Ê¡Á¡×Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é9Ç¯¡Ä¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ßà¶âÈ±á·ãÊÑ¤Ë¡Ö¤·¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤À¤¡¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö3¿Í¤Î»Ñ¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¥³¡¼¥¸¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¶âÈ±¤Ë¡Ä¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ßwith B¡×
¡¡9Ç¯Á°¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£¸¶¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Î·ãÊÑ»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²°Æâ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ì¡¼¥¹¤ËÆ£¸¶¤µ¤ó¤È»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¡×¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥¸¡£¡Ö¡Ø´°Áö¤òÌÜÉ¸¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Î¥ê¤ÈÀª¤¤¤À¤±¤ÇÎý½¬¤Û¤ÜÌµ¤·»²Àï¡¡¤¤¤ä¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î¿åÊ¬Êäµë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿À¤¹¤®¤Æ¡¡Æó¿Í¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿½Ö´Ö¤ÏÃ£À®´¶¤Çµã¤¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡¡¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ï¥À¥¤¥¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤«¡©¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶âÈ±¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥¢¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²û¤«¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¼¡¤Ï¥À¥¤¥¤â¡¡3¿Í¤Î»Ñ¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«°Â¿´¤¹¤ë¡Á¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤·¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤À¤¡¡ª¡×¡ÖºÐ¤È¤é¤ó¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö·»Äï¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ë¸åÇÚ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¤È¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß with B¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£à¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥óá¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡Ö35²¯¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ç¤·¤á¤ë¥Í¥¿¤ÇÍ¥¾¡¤·Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£20Ç¯3·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ò°úÂà¤·»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£24Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¤Ë¡¢¡ÖÅÐ¾ì¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£