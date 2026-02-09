◆ソフトバンク春季キャンプ（9日休養日、筑後）

ソフトバンクの育成ドラフト1位ルーキー、池田栞太捕手（18）＝新潟・関根学園高＝が、支配下入りへ向けて気持ちを新たにした。「飛躍、成長しないといけない立場。早く1軍で試合に出る」と口にした。

この日は、新人選手6人が筑後七国（福岡県筑後地区の7市町）の一つである広川町で、そば打ちとだるまの八女茶染めを体験。そば打ちではそば粉と小麦粉を混ぜて「二八そば」を作った。八女茶染めは、それぞれがだるまに思い思いのデザインを作成した後、色を付けた。「一日でも早く支配下になるという気持ちを込めた」と池田は話す。

身長184センチ、体重91キロの大型捕手。特に守備が持ち味でブロッキングやスローイングを起用にこなす。キャンプでは、調整が一任されているS組の嶺井博希捕手（34）と一緒に練習。「動きの再現性を含め、ブロッキングでボールを当てる位置がずっと同じ胸の位置だった。そういう正確性が大事だと思った。すごく勉強になった」と目を輝かせる。

「普段、できないことができたいい一日だった。明日からまた練習を頑張りたい」。池田はそう意気込んだ。（浜口妙華）