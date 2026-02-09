◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)

鍵山優真選手のかわいい姿が撮影されました。

フィギュアスケート団体に出場したアイスダンスの吉田唄菜選手が自身のInstagramのストーリーズを投稿。そこには会場に流れる「Y.M.C.A.」の音楽に合わせて鍵山選手が元気よく踊る様子が写されていました。

リンクを写していたカメラが踊っている鍵山選手の楽しそうな表情とコミカルな動きを捉えると、最後は吉田選手も一緒にダンスを披露。カメラが向けられるのがわかると少しダンスをミスしてしまうおちゃめな鍵山選手でした。

試合では、男子シングル・ショートプログラムに登場し、アメリカのイリア・マリニン選手を上回る108.67点で1位をマーク。団体最終種目である男子シングル・フリースケーティングに登場した佐藤駿選手が自己ベストとなる194.86点をマークすると、佐藤選手と共に鍵山選手も涙をこぼしました。

銀メダルを獲得し涙と笑顔が詰まったフィギュアスケート団体。今度は個人戦がスタート、鍵山選手は日本時間11日に、男子シングルのショートプログラムに出場します。