パク・ソジュン、演技科の同期5人で日本旅行 動画公開にファン驚き「来てたのー!」「楽しそうでほっこり」
韓国俳優のパク・ソジュン（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。ソウル芸術大学演技科の同期と東京旅行を満喫したことを明かし、公開された動画に反響が集まっている。
【動画】「可愛いね〜」大学の同期4人と東京旅行を楽しむパク・ソジュン
パク・ソジュンは「タイトル：なんでもいいから残そう ヤングフォーティー＆もうすぐフォーティーの演技科07同期愛旅行」とつづり、韓国俳優のパク・ジンジュ、イ・ジュンヒョンら大学の同期5人で東京を楽しむ様子を披露した。
動画には、同期5人が東京駅や東京タワー、表参道といった名所を背景に、次々と横に倒れていくユーモラスな様子が収められている。さらにラストには、肩を組んで円になり、飛び跳ねる姿も映し出されており、変わらぬ絆と仲の良さが感じられる内容となっている。
卒業後も変わらぬ絆を感じさせる投稿に、コメント欄には「楽しそうでほっこり」「可愛いね〜」「日本に来てたのーーー!!!!」「みんなで楽しんでくれて、うれしい」「素敵な友達」「日本に？」などと反響が集まっていた。
