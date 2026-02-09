CANDY TUNE、紅白歌合戦初出場に達成感 村川緋杏「まだ夢のよう」
FRUITS ZIPPERの真中まな、CANDY TUNEの福山梨乃と村川緋杏が9日、都内で行われた『KAWAII MONSTER LAND -HARAJUKU-』オープニングセレモニーに登壇。昨年末に初登場した『紅白歌合戦』を終えての感想を語った。
【集合ショット】“KAWAII”世界観の中に登場した真中まなら
福山は「紅組のトップバッターを務めさせていただきまして、緊張はあったのですが、とっても楽しいステージとなりました。紅白歌合戦を通して、私たちKAWAII LAB.を知ってくださった方もいっぱいいてうれしいです」とにっこり。村川は「まさか私たちが、FRUITS ZIPPER姉さんと同じタイミング初出場を遂げられると思えず、うれしすぎました。すごく楽しかったし、面白かった実感はあるのですが、本当に出たのかなってまだ夢のようで本当にうれしい1日でした」と声を弾ませ、今年の年末に向けても「頑張ります！」と意気込んだ。
『KAWAII MONSTER LAND -HARAJUKU-』は、東京・竹下通りの地下に13日にオープンする。アーティスト・増田セバスチャン氏がプロデュースする“KAWAIIのワンダーランド”ブランド。かつて原宿に存在したエンターテイメントレストラン「KAWAII MONSTER CAFE」から始まったモンスターたちの壮大なストーリーの新章として、まったく新しいエンターテイメント施設が誕生する。「まだ誰も知らない原宿の地下に広がるワンダーランド」をテーマに、ここでしか味わえない体験を届ける。
ひと足先に訪れた3人。真中は「ずっとワクワクが止まらないですし、楽しい気持ちでいっぱいです。皆さんも思い思いのかわいいおしゃれをして、遊びに来ていただいたら、幸せな思い出になるんじゃないかなと思います」とアピールした。
