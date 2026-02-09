¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û¡¡Âè¸Þ»Ò¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤òÊó¹ð¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¡¡à¥æ¥á¥Ô¡¼¥Ï¡¼¥Õá»Ñ¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬2·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Âè¸Þ»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢À¸¸å6¤«·î¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤µÇ°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬Çö¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤ê¡¢Çò¤¤°áÁõ¤Ë¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃå¤±¤¿¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖHappy 1/2 Birthday¡×¤Î¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤ä¡¢¿ô»ú¤Î¡Ö6¡×¤ÎÉ÷Á¥¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥±¡¼¥¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡£¥Ô¥ó¥¯¤ÎÉÛÃÄ¤Î¾å¤ÇÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÌÏ¤·¤¿°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢Æ¬¤ËÂç¤¤ÊÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥á¥Ô¡¼¥Ï¡¼¥Õ¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È·Á¤Î¾®Êª¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®Êª¡¢¡ÖHALF BIRTHDAY¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Çò¤¤¿á¤½Ð¤·¤Ê¤É¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù±º¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥æ¥á¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¡ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#Ì´¶õ¡×¡Ö#¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¡Ö#À¸¸å6¤«·î¡×¡Ö#Âè¸Þ»Ò¡×¡Ö#¥æ¥á¥Ô¡¼¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ù±º¤µ¤ó¤ÎÂè¸Þ»Ò¤Ç¡¢À¸¸å6¤«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¿ù±º¤µ¤ó¤¬¡Ö¥æ¥á¥Ô¡¼¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û