シンガー・ソングライターの大黒摩季（56）が9日、インスタグラムを更新。衆院選への投票を呼びかけた動画の反響を受け、思いをつづった。

大黒は投開票日の8日、X（旧ツイッター）やインスタグラムで「若者よ、出番です！！今日は衆議院選挙の投票日これ見て今すぐ世の中変えちゃって」と書き出し、自身の楽曲「熱くなれ」に乗せて、「君らを舐めてる腐った大人を裁いて信じられる大人を そもそもお・と・なを、選べるなんて最高にエモくない！？」といったメッセージを込めた動画を公開していた。

衆院選から一夜明け、「若者よ 若者達よ 失われた30年を 化石化しつつあった政界を動かしてくれてありがとう Xのインプレッション92万人て凄すぎる、意識の高さを痛感したわ」と反響の大きさに感激。投票した中高年を含む有権者に「政治家でもなんでもありませんが心からありがとうございました」と感謝した。

衆院選を振り返り「まずは自民党の大勝＆フレッシュな政党大躍進と、諸々の結果に関わらず 全国＆全体的に政治家さんの年齢層＝若い息吹が日本中を駆け巡り政界自体に真のEnergyが迸って見えた 熱い選挙となりなんだか日本中が良く変わっていきそうな久々、嬉しい予感と何より日本中が一つになった気がしたその熱に なんだか知らずと自分も何かを変えてみよう もう一回、もうちょっと踏ん張って進化したくなった」と大黒。「あとはもう当選した方々に高市首相にこれからを託して 私たちは目の前の自分の日々を謳歌するのみ」とつづった。