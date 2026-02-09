¡Ú½°±¡Áª¡Û»³Èø»ÖºùÎ¤»á¡¡ÃæÆ»¤ÎÂçÇÔ¤Ï¡ÖÉ¬Á³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡à½¸µÒá¼ºÇÔ¤ÎÍýÍ³¤ò£³ÅÀ¤Ç²òÀâ
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Ï£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÇÃæÆ»¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï£´£¹µÄÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿µì¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤Ï£²£¸¿ÍÁ´°÷¤¬ÅöÁª¡£µìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï£±£´£°¿Í°Ê¾å¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ï£²£±¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Èø»á¤Ï¡Öº£²ó¡ØÃæÆ»¡Ù¾¦Å¹¤¬½¸µÒ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤ò£³¤Ä¤¢¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¡Å¹Ä¹¤ËÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¤¢°ì¸«µÒ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤£Çã¤¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÅ¹Ä¹¡Ê£¶£´ºÐ¡Ë¤¬¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÅØÎÏ¤È¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÌîÅÄ¡¦ºØÆ£Å¹Ä¹¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¡Ø»°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡ÙÅª¤Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ËÆ¨¤²¤³¤ß¡¢¤à¤·¤í»þÂå¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°µÅÝÅª¤ÊÅØÎÏ³Êº¹¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¹âÎðÈãÈ½¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¡£
¢ÃæÆ»¤¬ËÜµ¤¤Ç³°¸ò°ÂÊÝ¤ò¸½¼ÂÏ©Àþ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¶¤ê¸þ¤¯ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤·¤¿¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·½êÂ°µÄ°÷¤Î³Ð¸ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄê¤Þ¤é¤º¡¢¤Þ¤È¤á¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¸«¤¨¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ø¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÀïÁè¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤ÈµìÍè·¿º¸Íã¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë²óµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Å¹ÊÞ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÀÎ¤Î¾ïÏ¢µÒ¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢¶õÀÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ø°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÊÄºÉ´¶¡£
£¤½¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¤ê¤ÎÀ¯ºö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¹±µ×Åª¤Ê¿©ÉÊ¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºâ¸»ÏÀ¤ÏÀ¸¼Ñ¤¨¤ÇÀâÌÀ¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤º¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¯ºö¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë½ÏµÄ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤±Ç®¤¯¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤¬ÉÊÇö¤Ê´ë¶È¤Ë£Ó£Ä£Ç£óÅª¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼«Ëý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃ¦ÎÏ´¶¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨º£²ó¤ÎÃæÆ»ÂçÇÔ¤Ï¡¢¼«¤éÀ¤Âå¸òÂå¤ÈÏ©ÀþÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤¤¤º¤ìÁªµó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿É¬Á³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì±°Õ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥ÈÂæ¤«¤éËÜÅö¤Î¡ØÃæÆ»¡ÙÏ©Àþ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤¦¤â¤Î¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë³«¤¤¤¿¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤ÇÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢ÀÆÆ£Å´É×Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¼Ç¤¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï£±£±Æü¤ËµÄ°÷Áí²ñ¡¢£±£²Æü¤ËÂåÉ½Áª¤Î¹ð¼¨¡¢£±£³Æü¤ËÂåÉ½Áª¤ò¹Ô¤¤¿·ÂåÉ½¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤â¤È¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¿Í¸¢ÊÝ¾ã¤ÎÎ¾Êý¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÏ©Àþ¤òÃê¾ÝÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÀ¯ºö¤ËÂÎ¸½¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿·Å¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³Èø»á¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£