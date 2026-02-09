木村カエラ、へそピアスのぞくカラフルコーデに反響「ギャルみたい」「ウエスト引き締まってて憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/02/09】歌手の木村カエラが2月8日、自身のInstagramを更新。オフショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳女性歌手「攻めてる」へそピのぞく大胆ファッション
木村は、同日に開催されたライブイベント「“Katsina Session Presents Vol.2”-The return- HINA＝MATSURI 2026」のオフショットを公開。鮮やかなピンクのヘアカラーに、ショート丈のカラフルなニットとタンクトップを組み合わせた姿を披露し、引き締まった健康的なウエストとへそピアスをのぞかせている。
この投稿には「ギャルみたい」「ウエスト引き締まってて憧れ」「ヘソピ可愛い」「世界観好き」「印象変わる」「攻めてる」「最高に似合ってる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
