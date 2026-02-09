山田優「最近の家の中の出来事」 スタイリッシュな自宅を紹介「お手洗いが素敵〜〜！」「ぬいぐるみが斬新」
俳優・小栗旬（43）の妻でモデルの山田優（41）が8日、自身のインスタグラムを更新。「最近の家の中の出来事」と書き出し、自宅内部の様子を公開した。
【写真】「素敵すぎる」ダークカラー×白で洗練された山田優の自宅
山田は「お手洗いのマットを節分をきっかけに新調しました!!足元が整うと自然と気分転換にもなりました」とダークカラーと白を組み合わせた、スタイリッシュな自宅トイレを披露している。
大理石のような見た目をした床には、黒と白の四角い柄が印象的なマットを敷き、洗練されたインテリアとなっていた。さらに、「UFOキャッチャーで少しずつ集めたぬいぐるみはチェアとしてアレンジ！」と、ぬいぐるみで作られた1人掛けソファを紹介した。
ブラウンカラーを基調としたリビングのような一室に、カラフルなぬいぐるみが敷き詰められたソファがアクセントとなっている。ほかにも、天井に設置された照明にまで伸びた植物の様子など、貴重な自宅の内部が収められていた。
この投稿に、コメント欄には「ぬいぐるみをチェアにアレンジする発想、可哀想な気もするけどオリジナル感あって素敵です」「是非真似します！」「素敵すぎる」「お手洗いが素敵〜〜！」「ぬいぐるみが斬新」などの反響が寄せられている。
