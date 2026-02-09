FRUITS ZIPPER真中まな（26）とCANDY TUNE福山梨乃（28）村川緋杏（26）が9日、東京・原宿の竹下通りに新説される「KAWAII MONSTAR LAND−HARAJUKU−」オープニングセレモニーに出席した。

施設と一緒にやりたいことを聞かれ、真中は「テーマソングを歌いたいです！」と回答。村川も「KAWAII LAB.とコラボして、ここで歌ったりしてファンの方にみていただきたい」と熱望し、福山も「グッズコラボとかもしたいですね」と希望した。

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEは、ともに昨年のNHK紅白歌合戦に初出場。FRUITS ZIPPERは2月1日に東京ドーム公演も成功させた。ドーム公演ではメンバーが気球に乗って浮かぶ演出もあり、真中は「高いところが怖くてリハーサルで泣きました」と振り返り「ここではそんな高いところの怖さも吹き飛ぶような楽しくてかわいい観覧車をつくってほしいです！」と願っていた。

「KAWAII MONSTAR LAND−HARAJUKU−」は、コロナ禍で惜しまれながら閉業した「KAWAII MONSTAR CAFE」のストーリーを受け継ぐ新章として“地下に広がるワンダーランド”をテーマに新オープンするエンターテインメント施設。真中はかつて同カフェで働いていた経歴も持ち、久々に再会したキャラクターたちに「こんな子がいたなと懐かしい気持ちでいっぱいでした。今日は初めてカフェに足を踏み入れた時と同じワクワク感を感じていて鳥肌が立っています」と喜んでいた。

今回の施設はアソビシステムとアミューズメント施設などを運営する「GENDA GiGO Entertainment」の協業で実現しており、会見には3人の所属するアソビシステムの中川悠介社長、GENDA GiGO Entertainmentの二宮一浩社長、プロデューサーの増田セバスチャン氏らも登壇した。