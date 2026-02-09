ジャニス工業 <5342> [名証Ｍ] が2月9日大引け後(16:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は8800万円の赤字(前年同期は1400万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億1800万円の黒字(前年同期は6800万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は500万円の赤字(前年同期は5400万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の1.3％→-1.9％に大幅悪化した。



